В Ярославской области разработана интерактивная карта ДТП с участием диких животными
В Ярославской области разработана интерактивная карта с ДТП, участие в которых принимали дикие животные. Ресурс был разработан с целью профилактики подобных аварий и призван наглядно показать автолюбителям, в каких район такие ДТП случались чаще всего.
- С начала года на дорогах Ярославской области зафиксировано порядка 270 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, в первую очередь - лосей, - отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. - Увеличение числа аварий специалисты связывают не только с биологическими особенностями поведения животных, но и с нарушением скоростного режима, а также с возросшим потоком транспорта. Новый информационный ресурс позволит автолюбителям наиболее тщательно подготовиться к поездке.
Помимо этого, в регионе ведётся работа по ограждению участков трассы специальной защитной проволокой. В Ярославском, Переславском, Ростовском и Даниловском районах будут установлены ограждения общей протяженностью более 55 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU