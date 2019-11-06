В Ярославле после сноса гаражей на улице Панина оставили свалку

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-06T17:20:59+03:00

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На прошлой неделе, 29 октября, на улице Панина, между домами 11 и 29 снесли гаражи. Людям сказали, что это «для красоты», на месте старых конструкций должна появиться зеленая лужайка. Но пока вместо красоты во дворах брагинцев устроили свалку.

- Местные жители, особо не церемонящиеся, подкладывают и свой бытовой мусор, ведь до контейнера идти надо. – говорят очевидцы.

Пока одни советуют жителям закидать управляющую компанию, другие предлагают самый действенный способ решения проблемы - субботник.

Так, например, поступила молодая ярославна - просто взяла мусорные мешки, перчатки, инструмент и сделала уборку, потратив 40 минут личного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU