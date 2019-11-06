Улица Крестовая в Рыбинске будет закрыта для транспорта до 30 ноября
Все запланированные на этот год дороги в Рыбинске уже заасфальтированы, подрядчикам осталось доделать тротуары на улицах Пушкина и Румянцевской, установить дорожные знаки и ограждения, а также убрать строительный мусор.
В этом году в Рыбинске отремонтировали 20 участков в разных микрорайонах. На это потратили 433 миллиона рублей.
- Есть объективные причины, по которым работы еще не доделаны – это неблагоприятные погодные условия, - пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
Помимо дорожных знаков и ограждений, подрядчик еще должен установить недостающие опоры электроосвещения и контактной сети троллейбусов на улице Крестовой. На сегодняшний день установлена только половина из 87 опор.
Согласно постановлению срок закрытия улицы Крестовой проблен до 30 ноября. К этому сроку планируется установить все дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU