На ярославском пустыре голый мужчина в маске показывает женщинам гениталии

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-06T15:52:21+03:00

Его не пугает даже предупреждение о полиции

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В Заволжском районе недалеко от поликлиники ЯЗДА появился мужчина, который показывает прохожим свои гениталии. Об этом рассказали горожане в паблике «Жесть Ярославль».

– Вдоль труб рядом со стройкой на улице Красноборской, сегодня, 6 ноября, в районе 10.30 передо мной вышел мужик в медицинской маске на лице, спустил штаны и начал трясти своими причиндалами, – пишет женщина, которая проходила мимо.

Она предупреждала извращенца, что может вызвать полицию, но его это не останавливало.

– Потерпите, скоро зима, будет не трясти, а звенеть, – веселятся ярославцы в комментариях.

Но все понимают, что встретить на пустыре голого человека в маске – не очень весело.

ИСТОЧНИК KP.RU