2019-11-06T15:41:21+03:00
Общество

Для детской поликлиники в Тутаеве закупили новое оборудование

Его стоимость – более 500 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Ежедневно на офтальмологическом оборудовании обследуется около 30 детей. ФОТО: правительство Ярославской областиЕжедневно на офтальмологическом оборудовании обследуется около 30 детей. ФОТО: правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В перечень нового оборудования, которое закупили для детской поликлиники, входят электрокардиограф, щелевая офтальмологическая лампа, офтальмоскоп непрямой бинокулярный. Кроме того, для Тутаевской районной больницы приобрели аппарат УЗИ, электрокардиограф и офтальмологическое оборудование стоимостью порядка 4 миллионов рублей. Это сделано в рамках проекта «Развитие детского здравоохранения».

В детской поликлинике района наблюдается порядка 11 тысяч ребят. Большая часть закупленного оборудования предназначена для работы офтальмологов, которых здесь два. На учете у них состоят 234 ребенка, восемь из них – инвалиды по зрению.

Как отметил главный врач Тутаевской РБ Валентин Карбаинов, потребность в новой современной технике была большая. Теперь не придется направлять пациентов на обследование в областную больницу. Ежедневно на офтальмологическом оборудовании обследуется около 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24