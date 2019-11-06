Для детской поликлиники в Тутаеве закупили новое оборудование

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-06T15:41:21+03:00

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В перечень нового оборудования, которое закупили для детской поликлиники, входят электрокардиограф, щелевая офтальмологическая лампа, офтальмоскоп непрямой бинокулярный. Кроме того, для Тутаевской районной больницы приобрели аппарат УЗИ, электрокардиограф и офтальмологическое оборудование стоимостью порядка 4 миллионов рублей. Это сделано в рамках проекта «Развитие детского здравоохранения».

В детской поликлинике района наблюдается порядка 11 тысяч ребят. Большая часть закупленного оборудования предназначена для работы офтальмологов, которых здесь два. На учете у них состоят 234 ребенка, восемь из них – инвалиды по зрению.

Как отметил главный врач Тутаевской РБ Валентин Карбаинов, потребность в новой современной технике была большая. Теперь не придется направлять пациентов на обследование в областную больницу. Ежедневно на офтальмологическом оборудовании обследуется около 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU