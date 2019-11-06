2019-11-06T15:00:35+03:00
Общество

В Некрасовском районе смывает открытый на прошлой неделе мост за 50 миллионов рублей

В разрушении винят растаявший снег
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Дороги Ярославля/facebook.comФото: Дороги Ярославля/facebook.com
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1 ноября в Некрасовском районе открыли движение по новому мосту через реку Солоница. На работы потратили больше 50 миллионов рублей.

Не прошло и недели, как мост начало размывать. Тому нашли причину:

- В связи с активным таянием снега и проливными дождями произошел размыв грунта в районе дождеприемного лотка на подходах к мосту. Подрядчиком незамедлительно приняты меры к устранению размыва. На данный момент грунт восстановлен. – рассказала Ольга Вахрина.

А на улице Красноборской в Ярославле вандалы вывернули бордюрный камень. Отстающий от срока подрядчик обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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