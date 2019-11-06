С 8 ноября большегрузам запретят ездить на Полушкиной Роще в Ярославле

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-06T14:37:20+03:00

Ограничение будет действовать с 8 ноября Фото: Мэрия Ярославля

Это нужно для увеличения пропускной способности

Изменить размер текста: A A

В Ярославле на Полушкиной роще от Советской улицы до въезда к дому №1 в районе домов № 1 строение 2 и № 1С с 8 ноября будут ограничены остановки и стоянки большегрузов.

Власти города сделали это для того, чтобы увеличить пропускную способность участка.

– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – обратились к автомобилистам в пресс-службе мэрии Ярославля.

Также грузовым машинам запретят ездить по Юго-западной окружной дороге от улицы Гагарина до Московского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU