С 8 ноября большегрузам запретят ездить на Полушкиной Роще в Ярославле
Это нужно для увеличения пропускной способности
Ограничение будет действовать с 8 ноябряФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле на Полушкиной роще от Советской улицы до въезда к дому №1 в районе домов № 1 строение 2 и № 1С с 8 ноября будут ограничены остановки и стоянки большегрузов.
Власти города сделали это для того, чтобы увеличить пропускную способность участка.
– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – обратились к автомобилистам в пресс-службе мэрии Ярославля.
Также грузовым машинам запретят ездить по Юго-западной окружной дороге от улицы Гагарина до Московского проспекта.
ИСТОЧНИК KP.RU