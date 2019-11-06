«Вандалы» вывернули бордюры на Красноборской, но ярославцы заметили подвох

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-06T14:06:44+03:00

Подрядчик обратился в полицию и за помощью горожан

Изменить размер текста: A A

Дорожники, которые на прошлой неделе укладывали асфальт в снег на Красноборской, пожаловались, что им мешают работать вандалы.

- С 4 на 5 ноября неизвестными лицами была повреждена обустроенная велодорожка на участке улицы Красноборская где ведутся ремонтные работы. Всего было вывернуто порядка 60 погонных метров установленного бордюрного камня.- рассказала Ольга Вахрина в группе «Дороги Ярославля» в Фейсбуке.

Между тем, ярославцы обратили внимание на то, что, если бы все было сделано по технологии, ничего бы не случилось.

- Следов бетонной обоймы не видно. – отметил Темур Абдуллаев.

- Было бы сделано по технологии и как следует, то бордюры остались бы стоять. Народный контроль в действии. – считает Александр Чмутов.

Представители компании «Ярдормост» обратились в полицию и просят горожан, которые могли видеть акт вандализма, сообщить любую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU