«Вандалы» вывернули бордюры на Красноборской, но ярославцы заметили подвох
Дорожники, которые на прошлой неделе укладывали асфальт в снег на Красноборской, пожаловались, что им мешают работать вандалы.
- С 4 на 5 ноября неизвестными лицами была повреждена обустроенная велодорожка на участке улицы Красноборская где ведутся ремонтные работы. Всего было вывернуто порядка 60 погонных метров установленного бордюрного камня.- рассказала Ольга Вахрина в группе «Дороги Ярославля» в Фейсбуке.
Между тем, ярославцы обратили внимание на то, что, если бы все было сделано по технологии, ничего бы не случилось.
- Следов бетонной обоймы не видно. – отметил Темур Абдуллаев.
- Было бы сделано по технологии и как следует, то бордюры остались бы стоять. Народный контроль в действии. – считает Александр Чмутов.
Представители компании «Ярдормост» обратились в полицию и просят горожан, которые могли видеть акт вандализма, сообщить любую информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU