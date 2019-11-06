Ярославец-шизофреник отправлен на принудительное лечение
Дело рассматривалось Дзержинским районным судом. На скамье подсудимых – 35-летний ярославец.
8 марта мужчина, судя по всему, очень хотел отметить Международный женский день, но денег у него не было. Тогда он стал приставать к своему 58-летнему отцу с просьбой отстегнуть на спиртное. Когда тот отказал, «любящий» сын ударил отца ножом в спину. По данным следствия, сделал это не менее шести раз.
- В отношении обвиняемого была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, выявившая у него хроническое психическое расстройство в форме параноидной шизофрении с выраженным дефектом в эмоциональной сфере, - сообщали в прокуратуре Дзержинского района.
Получается, что в момент совершения преступления ярославец не осознавал, что он творит. Суд учел заключение экспертов и направил мужчину на принудительное лечение в психиатрический стационар.
ИСТОЧНИК KP.RU