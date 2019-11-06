Ярославец-шизофреник отправлен на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-06T13:14:05+03:00

В момент совершения преступления ярославец не осознавал, что он творит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В невменяемом состоянии он шесть раз ударил своего отца ножом

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Дело рассматривалось Дзержинским районным судом. На скамье подсудимых – 35-летний ярославец.

8 марта мужчина, судя по всему, очень хотел отметить Международный женский день, но денег у него не было. Тогда он стал приставать к своему 58-летнему отцу с просьбой отстегнуть на спиртное. Когда тот отказал, «любящий» сын ударил отца ножом в спину. По данным следствия, сделал это не менее шести раз.

- В отношении обвиняемого была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, выявившая у него хроническое психическое расстройство в форме параноидной шизофрении с выраженным дефектом в эмоциональной сфере, - сообщали в прокуратуре Дзержинского района.

Получается, что в момент совершения преступления ярославец не осознавал, что он творит. Суд учел заключение экспертов и направил мужчину на принудительное лечение в психиатрический стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU