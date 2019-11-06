В Ярославле фирму-должника могут лишить офиса

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-06T12:55:56+03:00

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Фирма может лишиться своих помещений из-за долгов по налогам. Сейчас недвижимость арестована, но, несмотря на это обстоятельство, компания не спешит погасить свои долги.

- Ни желания, ни возможности добровольно выплатить денежные средства у руководства фирмы не было. После неоднократных предупреждений о необходимости исполнить решение суда ситуация не изменилась, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Предварительная стоимость арестованного имущества – 500 тысяч рублей. Если фирма не поспешит заплатить налоги, офис продадут и вырученными средствами погасят долги.

ИСТОЧНИК KP.RU