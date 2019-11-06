В Ярославле на проспекте Дзержинского насмерть сбили девушку
Она умерла на месте ДТП
Устанавливаются все обстоятельства аварии.Фото: Олег УКЛАДОВ
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ДТП произошло сегодня на проспекте Дзержинского около часа ночи. Автомобиль «Рено», которым управлял мужчина, насмерть сбил 21-девушку. От полученных травм она скончалась на месте.
- На данный момент не известно, переходила пострадавшая дорогу по пешеходному переходу или нет. Устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU