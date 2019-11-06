Ярославна не выплатила материальный ущерб после ДТП и выехала заграницу через Белоруссию

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-06T12:37:24+03:00

А ее друг скрывал машину от приставов

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37-летняя ярославна попала в ДТП, и суд обязал ее возместить материальный ущерб пострадавшему – 177 тысяч рублей, но она не спешила это делать.

Тогда судебные приставы ограничили должнице выезд за рубеж и объявили ее машину в розыск.

Позже они заметили, что иномарка часто ездит по Ярославлю, а за рулем находится близкий друг хозяйки. Сама она выехала заграницу через Белоруссию.

Приставы арестовали автомобиль.

– Имущество будет реализовано с торгов, а денежные средства, полученные от продажи автомобиля, судебные приставы переведут пострадавшему в ДТП - в счет материального ущерба, – пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU