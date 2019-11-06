В Рыбинске сгоревшую котельную заменили модульной
Как сообщает администрация города, четыре малоэтажные дома, которые вчера, 5 ноября, остались без отопления, уже подключены к теплоисточнику. Здесь установлена модульная котельная.
- Ее доставили из Ярославля, в течение дня специалисты провели монтаж оборудования, к вечеру все дома подключили к теплу, - сказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
Напомним, что пожар в котельной на Слипе произошел вчера утром. В результате возгорания погиб оператор – 55-летний мужчина. В самое ближайшее время в сгоревшей котельной начнутся восстановительные работы. Причины пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU