Власти Ярославской области проверили, как живут дети-сироты в предоставленных квартирах

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-06T10:46:39+03:00

Выяснилось, что кто-то сдал свое жилье, а у кого-то за неуплату отключен газ

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В Ярославской области проверили, как живут дети-сироты.

С начала года организовано 28 проверок квартир, которые предоставили ярославцам по договору найма. Всего за это время сотрудники департамента имущественных и земельных отношений посетили 225 квартир.

– Собственная квартира дает детям-сиротам основу для начала благополучной жизни и создания семьи. Чтобы ускорить процесс их социальной адаптации, проводятся встречи, беседы и выездные осмотры помещений, – считает заместитель председателя Правительства Роман Колесов.

Во время одной из проверок в Любиме выяснилось, что не все дети-сироты оплачивают коммунальные услуги, а в шести квартирах даже отключен газ. Некоторое жилье вообще отдано под аренду третьим лицам.

Если все правила проживания будут соблюдаться, то у нанимателей появится возможность оформить квартиру в собственность, перезаключить договор или оформить договор соцнайма.

ИСТОЧНИК KP.RU