В Ярославле вводится запрет на проезд грузовых машин

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-06T10:41:44+03:00

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Грузовым машинам будет запрещено ездить по Юго-западной окружной дороге на участке от улицы Гагарина до Московского проспекта. Также запрет на проезд вводится на участке улицы Калинина от проезда Ушакова до Московского проспекта.

Запрет начнет действовать 20 ноября. Напомним, что с 25 ноября запрещается парковка на улице Городской Вал.

ИСТОЧНИК KP.RU