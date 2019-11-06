2019-11-06T10:41:44+03:00
Общество

В Ярославле вводится запрет на проезд грузовых машин

Это коснется Юго-западной окружной дороги
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Запрет начнет действовать 20 ноября.Запрет начнет действовать 20 ноября.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Грузовым машинам будет запрещено ездить по Юго-западной окружной дороге на участке от улицы Гагарина до Московского проспекта. Также запрет на проезд вводится на участке улицы Калинина от проезда Ушакова до Московского проспекта.

Запрет начнет действовать 20 ноября. Напомним, что с 25 ноября запрещается парковка на улице Городской Вал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект застройки площади Волкова в Ярославле представили на выставке в Москве
«Вандалы» вывернули бордюры на Красноборской, но ярославцы заметили подвох
Ярославец-шизофреник отправлен на принудительное лечение
Ярославец может попасть за решетку за фиктивную постановку иностранцев на учет
В Ярославле фирму-должника могут лишить офиса
В Ярославле на проспекте Дзержинского насмерть сбили девушку
Ярославна не выплатила материальный ущерб после ДТП и выехала заграницу через Белоруссию
В Рыбинске сгоревшую котельную заменили модульной
Власти Ярославской области проверили, как живут дети-сироты в предоставленных квартирах
В Ярославле на Городском Валу ограничат остановку и стоянку автомобилей
В Ярославской области мужчина взломал гараж и похитил оттуда технику
В деревне Васильевское на трассе М-8 под Ярославлем пропал 80-летний дедушка с тростью
Ярославская область – в числе самых дорогих регионов для путешествий на Новый год
В центре Ярославля полицейские задержали мужчину с 29 граммами конопли
Ярославец сначала избил свою мать, а потом – полицейского
В Ростовском районе Ярославской области проведен межпоселковый газопровод
В Ярославле задержали мужчину со свертком конопли
В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины 124 тысячи рублей
В Ярославле подросток украл школый ноутбук, отнёс его к другу и играл в него
В Рыбинске женщина украла у подруги мобильный телефон, а потом сняла деньги с ее карты
Ярославна украла у спящих приятелей деньги и ювелирку на сумму 100 тысяч