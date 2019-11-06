В Ярославле на Городском Валу ограничат остановку и стоянку автомобилей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-06T10:25:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Ограничения вводятся для улучшения пропускной способности улиц, сообщает мэрия Ярославля.

Они будут действовать на двух участках: улица Городской Вал от дома №91 корпус 1 по улице Свободы и на участке от улицы Городской Вал в районе дома №62Б до пересечения с площадью Мира.

Ограничения начнут действовать 25 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU