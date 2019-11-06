В Ярославле на Городском Валу ограничат остановку и стоянку автомобилей
Запрет вступит в силу 25 ноября
Запрет вступит в силу 25 ноября. ФОТО: мэрия Ярославля
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Ограничения вводятся для улучшения пропускной способности улиц, сообщает мэрия Ярославля.
Они будут действовать на двух участках: улица Городской Вал от дома №91 корпус 1 по улице Свободы и на участке от улицы Городской Вал в районе дома №62Б до пересечения с площадью Мира.
Ограничения начнут действовать 25 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU