В Ярославской области мужчина взломал гараж и похитил оттуда технику
Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей
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В полицию Ярославского района обратился житель деревни Кузнечиха, у которого неизвестные украли вещи. Полицейскими установлено, что преступники сорвали с двери навесной замок и проникли в помещение гаража.
- Злоумышленники похитили сварочный аппарат, бензопилу, компрессор и электроинструмент, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей.
Полицейские установили 34-летнего подозреваемого. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU