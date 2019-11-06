2019-11-06T10:06:30+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина взломал гараж и похитил оттуда технику

Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Ярославского района обратился житель деревни Кузнечиха, у которого неизвестные украли вещи. Полицейскими установлено, что преступники сорвали с двери навесной замок и проникли в помещение гаража.

- Злоумышленники похитили сварочный аппарат, бензопилу, компрессор и электроинструмент, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей.

Полицейские установили 34-летнего подозреваемого. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 8 ноября большегрузам запретят ездить на Полушкиной Роще в Ярославле
Проект застройки площади Волкова в Ярославле представили на выставке в Москве
«Вандалы» вывернули бордюры на Красноборской, но ярославцы заметили подвох
Ярославец-шизофреник отправлен на принудительное лечение
Ярославец может попасть за решетку за фиктивную постановку иностранцев на учет
В Ярославле фирму-должника могут лишить офиса
В Ярославле на проспекте Дзержинского насмерть сбили девушку
Ярославна не выплатила материальный ущерб после ДТП и выехала заграницу через Белоруссию
В Рыбинске сгоревшую котельную заменили модульной
Власти Ярославской области проверили, как живут дети-сироты в предоставленных квартирах
В Ярославле вводится запрет на проезд грузовых машин
В Ярославле на Городском Валу ограничат остановку и стоянку автомобилей
В деревне Васильевское на трассе М-8 под Ярославлем пропал 80-летний дедушка с тростью
Ярославская область – в числе самых дорогих регионов для путешествий на Новый год
В центре Ярославля полицейские задержали мужчину с 29 граммами конопли
Ярославец сначала избил свою мать, а потом – полицейского
В Ростовском районе Ярославской области проведен межпоселковый газопровод
В Ярославле задержали мужчину со свертком конопли
В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины 124 тысячи рублей
В Ярославле подросток украл школый ноутбук, отнёс его к другу и играл в него
В Рыбинске женщина украла у подруги мобильный телефон, а потом сняла деньги с ее карты
Ярославна украла у спящих приятелей деньги и ювелирку на сумму 100 тысяч