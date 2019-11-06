В Ярославской области мужчина взломал гараж и похитил оттуда технику

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-06T10:06:30+03:00

Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей

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В полицию Ярославского района обратился житель деревни Кузнечиха, у которого неизвестные украли вещи. Полицейскими установлено, что преступники сорвали с двери навесной замок и проникли в помещение гаража.

- Злоумышленники похитили сварочный аппарат, бензопилу, компрессор и электроинструмент, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей.

Полицейские установили 34-летнего подозреваемого. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU