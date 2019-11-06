2019-11-06T09:51:10+03:00
Общество

В деревне Васильевское на трассе М-8 под Ярославлем пропал 80-летний дедушка с тростью

Он может быть дезориентирован и нуждаться в помощи врачей
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: "Центр-Спас": поиск пропавших людей ЯрославльФОТО: "Центр-Спас": поиск пропавших людей Ярославль
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В деревне Васильевское Ярославского района пропал 80-летний дедушка. Он вышел из дома в понедельник, 4 ноября, около 15.30 и не вернулся обратно.

Мог идти вдоль трассы М-8 в районе деревень Васильевское, Гавшинка, Глебовское или Кузнечиха.

Если вы проезжали мимо в этот период, посмотрите записи с видеорегистраторов.

Сидоров Вячеслав Константинович выглядит на свой возраст. Среднего роста – 176 сантиметров. Телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы седые, стрижка короткая. Медленно ходит и шаркает, передвигается с тростью, сутулится.

Вячеслав Константинович был одет в черную вязаную шапку, черную куртку , серо-голубой свитер, черное трико и синие дутики на белой подошве.

Дедушка дезориентирован в пространстве и может нуждаться в помощи врачей.

Если вы что-нибудь знаете, позвоните по телефонам: ОУР ОМВД России по Ярославскому району (4852) 20-11-10; ДЧ ОМВД России по Ярославскому району (4852) 21-54-02; 8-800-30-19-112 – Бесплатная горячая линия «Центр-Спас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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