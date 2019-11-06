Ярославская область – в числе самых дорогих регионов для путешествий на Новый год

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-06T09:49:03+03:00

Наш регион - в топе-10 самых популярных регионов для путешествий на Новый год Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В среднем туристы оставляют здесь чуть больше 10 тысяч рублей на человека

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Исследование провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvill.ru. Он выявил самые популярные направления для путешествия на ближайшие новогодние праздники.

В топ-10 попали Крым, Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Кемеровская, Тверская и Ярославская области, Карелия, Татарстан и Ставрапольский край.

В основном люди приезжают на отдых на 3-5 ночей, тратя при этом на проживание от 1,9 до 12 тысячи в сутки. Самый дешевый отдых – в Ставраполье, а самый дорогой – в Кемерово.

Отдохнуть в Ярославской области тоже встанет в копеечку. Здесь бронь в среднем обходится в 10 тысяч рублей. Причем, как показывает исследование, к нам в основном приезжают компании до шести человек.

ИСТОЧНИК KP.RU