В центре Ярославля полицейские задержали мужчину с 29 граммами конопли

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-06T09:43:52+03:00

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В Кировском районе Ярославля сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, у которого в ходе досмотра был выявлен сверок с наркотическим веществом. Исследование вещества показало, что изъятый наркотик – это конопля.

- Общая масса запрещенного вещества составила порядка 29 граммов, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU