2019-11-06T09:43:52+03:00
Происшествия

В центре Ярославля полицейские задержали мужчину с 29 граммами конопли

По данному факту возбуждено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мужчина предстанет перед судом.Мужчина предстанет перед судом.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Кировском районе Ярославля сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, у которого в ходе досмотра был выявлен сверок с наркотическим веществом. Исследование вещества показало, что изъятый наркотик – это конопля.

- Общая масса запрещенного вещества составила порядка 29 граммов, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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