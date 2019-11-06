В центре Ярославля полицейские задержали мужчину с 29 граммами конопли
По данному факту возбуждено уголовное дело
Мужчина предстанет перед судом.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Кировском районе Ярославля сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, у которого в ходе досмотра был выявлен сверок с наркотическим веществом. Исследование вещества показало, что изъятый наркотик – это конопля.
- Общая масса запрещенного вещества составила порядка 29 граммов, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».
ИСТОЧНИК KP.RU