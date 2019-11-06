Ярославец сначала избил свою мать, а потом – полицейского
В октябре этого года сотрудники полиции приехали на вызов на улицу Красноборскую в Ярославле. Там нынешний обвиняемый, будучи в изрядном подпитии, избивал свою мать. Когда вмешались полицейские, мужчина ударил одного из стражей правопорядка в грудь.
Известно, что дебоширу 39 лет, ранее он не был судим. Теперь же ему придется отвечать, как говорится, по всей строгости закона.
- Он обвиняется по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Следствием собрана достаточная доказательная база. Дело скоро будет передано в суд, - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU