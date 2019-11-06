2019-11-06T09:25:00+03:00
Общество

В Ростовском районе Ярославской области проведен межпоселковый газопровод

После того, как объект ввели в эксплуатацию, возможность для приема газа получили более 50 домовладений
Полина ЗАЙЦЕВА
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настоящее время на территории Ростовского района начинается строительство одного из самых протяженных межпоселковых газопроводов.настоящее время на территории Ростовского района начинается строительство одного из самых протяженных межпоселковых газопроводов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ростовском районе Ярославской области завершилось строительство межпоселкового газопровода до деревни Юрьевская Слобода. После того, как объект был введен в эксплуатацию, возможность для приема газа получили более 50 домовладений.

- В самом населенном пункте распределительные сети уже построены, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Кроме того, в настоящее время на территории Ростовского района начинается строительство одного из самых протяженных межпоселковых газопроводов – до населенных пунктов Коленово, Караш, Итларь и Хмельники. Его общая длина составит почти 39 километров.

В текущем 2019 году на территории региона осуществляется строительство других объектов газификации. Уточняется, что такие объекты строятся на территории Ярославля, Борисоглебского, Любимского, Некоузского, Ростовского и Ярославского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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