В Ярославле задержали мужчину со свертком конопли
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств
Задержанному грозит срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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32-летнего мужчину сотрудники полиции задержали в Кировском районе Ярославля. У него нашли сверток с веществом, которое позже исследовали сотрудники экспертно-криминалистического центра. Вещество оказалось коноплей весом 29 граммов.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств».
ИСТОЧНИК KP.RU