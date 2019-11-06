В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины 124 тысячи рублей
В полицию Красноперекопского района обратилась 30-летняя местная жительница, которая стала очередной жертвой телефонных мошенников. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились работниками банка.
- После этого преступники завладели реквизитами трех банковских карт, с которых впоследствии произошло списание денежных средств в сумме более 124 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По данному факту проводится проверка. Полиция напоминает: общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте. Не доверяйте мошенникам свои персональные данные.
ИСТОЧНИК KP.RU