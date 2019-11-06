В Ярославле подросток украл школый ноутбук, отнёс его к другу и играл в него

СЕГОДНЯ 07:45 2019-11-06T08:57:01+03:00

В мае 2019 года молодой человек вынес ноутбук из учебного класса своей школы. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле было отменено уголовное преследование 15-летнего подростка, который обвиняется в краже ноутбука. Установлено, что в мае 2019 года молодой человек вынес из учебного класса одной из школ Красноперекопского района города учебный ноутбук.

- После этого юноша отнес похищенное домой к одному из своих друзей, где пользовался ноутбуком до изъятия его сотрудниками полиции, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Следует отметить, что подросток удовлетворительно характеризуется и ранее не привлекался ранее к ответственности за совершение противоправных действий.

Уточняется, что ввиду небольшой тяжести преступления уголовное преследование было прекращено. Материалы дела были направлены в суд для применения принудительной меры воспитательного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU