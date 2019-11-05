В Рыбинске женщина украла у подруги мобильный телефон, а потом сняла деньги с ее карты
Прокуратура Рыбинска утвердила обвинение по делу неоднократно судимой 48-летней местной жительницы, которая обвиняется в двух хищениях у своей знакомой. Установлено, что 12 сентября 2018 года, после совместного употребления алкоголя, обвиняемая похитила у подруги мобильный телефон.
- После чего в тот же день, воспользовавшись переданной ей ранее потерпевшей кредитной банковской карточкой, сняла без согласия собственника со счета деньги в сумме тысячи рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Похищенным имуществом обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.
Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Уточняется, что в настоящее время женщина уже отбывает наказание за ранее совершенное хищение у той же потерпевшей.
ИСТОЧНИК KP.RU