В Ярославской области за нарушения в сфере недропользования оштрафованы 115 человек
С начала 2019 года в Ярославской области было проведено 120 проверок в сфере недропользования. В ходе рейдов было выявлено более 170 нарушений, связанных с безлицензионными вырубкой леса, добычей природных ископаемых и ведением работ на землях.
- К административной ответственности привлечены 115 недропользователей, общая сумма наложенных штрафов составила более пять миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Очередные рейдовые осмотры прошли в Даниловском районе и Переславском городском округе.
С помощью дрона специалисты проверили шесть карьерных выемок.
ИСТОЧНИК KP.RU