2019-11-05T17:03:27+03:00
Общество

В Ярославской области за нарушения в сфере недропользования оштрафованы 115 человек

Общая сумма штрафов составила более пяти миллионов рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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С помощью дрона специалисты проверили шесть карьерных выемок в Даниловском районе и Переславском городском округе.С помощью дрона специалисты проверили шесть карьерных выемок в Даниловском районе и Переславском городском округе.Фото: Правительство Ярославской области
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С начала 2019 года в Ярославской области было проведено 120 проверок в сфере недропользования. В ходе рейдов было выявлено более 170 нарушений, связанных с безлицензионными вырубкой леса, добычей природных ископаемых и ведением работ на землях.

- К административной ответственности привлечены 115 недропользователей, общая сумма наложенных штрафов составила более пять миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Очередные рейдовые осмотры прошли в Даниловском районе и Переславском городском округе.

С помощью дрона специалисты проверили шесть карьерных выемок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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