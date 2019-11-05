Ярославская фирма нарушила валютное законодательство на 500 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-05T16:19:14+03:00

Преступление предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возбуждено уголовное дело за невозвращение из-за границы денег, перечисленных за товары, которые не были ввезены в страну

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Ярославская таможня проверила местную фирму, которая работала с запасными частями для автомобилей и тракторов. Во время проверки было установлено, что организация и ее китайский партнер в 2016 году заключили контракт купли-продажи запасных частей к машинам и тракторам. Общая сумма сделки составила 2 миллиона долларов.

Со счета ярославской фирмы было списано 770 тысяч долларов и оформлено 7 деклараций на товары на общую сумму чуть более 244 тысяч долларов. Товары на сумму 527,1 тысяч в Россию ввезены не были. «Невозврат» составил 527,1 тысяч долларов.

- Соответственно и товар на эту сумму также поставлен не был, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 193 УК РФ, - сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Филипп Кушнарев. - После проведения следственных действий материалы уголовного дела переданы в территориальные органы внутренних дел.

Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU