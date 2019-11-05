2019-11-05T15:12:58+03:00
Общество

В Ярославской области пройдет большое родительское собрание

В нем могут принять участие родители 9- и 11-классников
Полина Вачнадзе
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ФОТО: правительство Ярославской областиФОТО: правительство Ярославской области
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Собрание в режиме видеоконференции пройдет 12 ноября. Тема: организация и проведение государственной итоговой аттестации.

Принять участие в собрании смогут все желающие. Для этого в школах области откроют около 100 площадок, список которых чуть позже опубликуют на сайте департамента образования. Родителям расскажут об особенностях сдачи итоговой аттестации в этом году, о правилах, изменениях и нововведениях, а также апелляционной процедуре.

В 17.00 собрание начнется для родителей учеников 9-х классов, в 18.00 – для родителей одиннадцатиклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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