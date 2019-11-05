2019-11-05T15:00:33+03:00
Общество

Ярославцы могут сообщить о браконьерстве по телефону горячей линии

Нарушителям запрета на лов рыбы грозит штраф с конфискацией
Полина Вачнадзе
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Если вам стало известно о нарушениях, позвоните по телефону 8(4852)78-64-42. ФОТО: правительство Ярославской областиЕсли вам стало известно о нарушениях, позвоните по телефону 8(4852)78-64-42. ФОТО: правительство Ярославской области
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В Ярославской области до 30 апреля запрещено ловить рыбу в зимовальных ямах – местах скопления рыбы, где она находится в «спячке». Опытный рыбак довольно-таки легко может обнаружить такую яму при помощи специальной техники, но делать этого не рекомендуется. После подобной рыбалки на плохие уловы любители посидеть с удочкой жалуются еще несколько лет.

Нарушение считается браконьерством. За него положен штраф от двух до пяти тысяч рублей для частных лиц, от 20 до 30 тысяч – для должностных и от 100 до 200 тысяч – для юридических лиц. Кроме того, могут быть конфискованы судно и сети.

Сейчас в департаменте АПК и потребительского рынка региона открыта горячая линия, на которую можно сообщить о фактах незаконного лова рыбы. Если вам стало известно о нарушениях, позвоните по телефону 8(4852)78-64-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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