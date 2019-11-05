Житель Ярославской области лишился машины из-за долгов по кредиту
Ярославец задолжал по кредиту более 600 тысяч рублей, но отдавать долг не торопился. Приставы выяснили, что у мужчины имеется хороший автомобиль. Его предупредили о последствиях, но и это не подействовало.
– В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем был составлен акт о наложении ареста на указанное имущество, после чего оно было передано на реализацию, – рассказали в ведомстве.
Желающих приобрести машину не нашлось даже после того, как ее цену снизили на 15 процентов на вторичных торгах. Тогда ее решили отдать кредитной организации в счет погашения долга. Кредиторы согласились.
ИСТОЧНИК KP.RU