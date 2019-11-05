2019-11-05T13:55:00+03:00
Общество

Угличский хлебозавод приостановил свою работу

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава района Анатолий Курицин
Полина Вачнадзе
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Нужно представить в администрацию стратегию оздоровления и развития предприятия. ФОТО: Анатолий Курицин, ФейсбукНужно представить в администрацию стратегию оздоровления и развития предприятия. ФОТО: Анатолий Курицин, Фейсбук
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Угличский хлебозавод приостановил свою работу еще 29 октября. Причина: сложные финансовые обстоятельства. Так написал на своей странице в Фейсбуке глава Угличского района Анатолий Курицин.

- В конце прошедшей рабочей недели провел рабочее совещание по ситуации, сложившейся на предприятии. Для региона и для района важно сохранить предприятие, его продукцию и рабочие места. Областная и районная власть готовы поддержать собственника, но важно понимать его дальнейшие действия и стратегию, - написал Курицин.

В итоге перед руководством завода поставили задачу: представить в администрацию стратегию оздоровления и развития предприятия. Стратегия – это, конечно, хорошо, но для начала предприятию необходимо погасить хотя бы часть имеющихся долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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