В Брейтове собственники бывшего сырзавода ограничат доступ к заброшенным зданиям, чтобы избежать несчастных случаев

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-05T13:31:59+03:00

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Вблизи Брейтовской средней школы стоят заброшенные здания бывшего сырзавода. Производственные корпуса и хозпостройки представляют опасность для детей, которые ходят и гуляют рядом.

Прокуратура провела проверку.

– Указанные объекты недвижимости имеют разрушения, длительное время не используются по назначению, при этом свободный доступ в здания не ограничен, в том числе и для несовершеннолетних, – сообщили в ведомстве.

Теперь по решению суда собственники объектов недвижимости должны ограничить доступ на территорию бывшего производства и обезопасить всех от трагических последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU