В Брейтове собственники бывшего сырзавода ограничат доступ к заброшенным зданиям, чтобы избежать несчастных случаев
Вблизи Брейтовской средней школы стоят заброшенные здания бывшего сырзавода. Производственные корпуса и хозпостройки представляют опасность для детей, которые ходят и гуляют рядом.
Прокуратура провела проверку.
– Указанные объекты недвижимости имеют разрушения, длительное время не используются по назначению, при этом свободный доступ в здания не ограничен, в том числе и для несовершеннолетних, – сообщили в ведомстве.
Теперь по решению суда собственники объектов недвижимости должны ограничить доступ на территорию бывшего производства и обезопасить всех от трагических последствий.
ИСТОЧНИК KP.RU