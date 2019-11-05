В Ярославле Волга загрязняется канализационными стоками из жилого дома

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-05T13:04:32+03:00

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Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения Волги канализационными стоками. Забили тревогу и обратились в ведомство неравнодушные ярославцы. Во время проверки выяснилось, что 24-квартирный дом на Портовой набережной не был подключен к сетям «Водоканала», поэтому все отходы шли прямиком в реку.

- Хозяйственно-бытовые стоки от многоквартирного дома 1964 года постройки в черте Ярославля без очистки поступают в реку. С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором мэру города внесено представление. В связи с тем, что нарушения закона своевременно не устранены, природоохранный прокурор обратился в суд, - сообщается на сайте ведомства.

Кировский суд требования прокуратуры удовлетворил. В итоге не только мэрия Ярославля, но и собственники квартир в этом доме должны обеспечить водоотведение канализационных вод. И это при том, что данный дом находится в списке аварийных. Ситуация находится на контроле у природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU