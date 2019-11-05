СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-05T12:41:07+03:00

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Восемь экспертов рассказали о развитии социального предпринимательства в России и том, как это помогает решать проблемы в сфере детства. Одним из участников форума стала руководитель спецпроектов фонда «Навстречу переменам» Катерина Никитина. С 2012 года фонд ищет и развивает проекты социальных предпринимателей России, которые помогают детям.

Для этого «Навстречу переменам» вместе с партнерами, в числе которых оператор Tele2, ежегодно проводит конкурс лучших проектов и идей. Их авторы получают гранты в размере 1,2 млн рублей на реализацию своей идеи и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес- инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

На форуме в Ярославле Катерина выступила с темой «Добро до самого сердца» и рассказала, что год назад в конкурсе фонда и партнеров победили предприниматели, которые уже сегодня успешно реализуют важные проекты. Так, автор проекта «Нейроворсинки» Ирина Белозерова из Архангельска разработала и изготавливает специальные шерстяные вещи для недоношенных детей. Это позволяет ускорить и облегчить реабилитацию малышей.

Павел и Елена Максимовы из Тулы запустили школу «В тишине», где готовят к ЕГЭ детей с нарушениями слуха. Юрий Мосенжик из Псковской области разработал проект база отдыха и ретрит-центра для семей с детьми с РАС (расстройство аутического спектра). Алексей Соколов из Новосибирска запустил приложение «Жестовый код», которое позволит не слышащим знакомиться с выставками и экспонатами в музеях. А Александра Фешина из Москвы открыла фонд «Свет в руках», который позволяет оказать помощь родителям.

– Социального предпринимательство – это сравнительно новое направление, которое в последние годы в России становится все более популярным, - рассказывает руководитель спецпроектов фонда «Навстречу переменам» Катерина Никитина. – Это очень радует, ведь результатом работы таких предпринимателей является помощь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Сегодня при нашей поддержке успешно работает 51 социальный предприниматель в более чем в 20 регионах России. В результате оказана

помощь порядка 350 тысячам детей, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья. Совсем скоро в Москве объявят победителей конкурса «Навстречу переменам» этого года. А это значит, что еще тысячи детей смогут получить необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU