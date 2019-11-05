Сдуть не получилось, придется затопить: ярославцы снова получили предупреждение от МЧС
В город идут сильные ливни
Во время дождей в Ярославле возможны засоры ливневок и дренажных системФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области МЧС снова предупреждает горожан.
В связи с сильными дождями в городе и регионе возможно затопление. В связи с этим нарушится работа общественного транспорта и, возможно, увеличение аварий, сбои в системе ЖКХ, обрыв ЛЭП и обрушения слабых конструкций из-за подмыва опор.
Не исключены засоры ливневок и дренажных систем.
Будьте осторожны, и во время ливня не выходите из помещений.
Водителям нужно быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и аккуратно передвигаться по мокрому городу на зимней резине.
ИСТОЧНИК KP.RU