Сдуть не получилось, придется затопить: ярославцы снова получили предупреждение от МЧС

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-05T11:28:21+03:00

Во время дождей в Ярославле возможны засоры ливневок и дренажных систем Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В Ярославской области МЧС снова предупреждает горожан.

В связи с сильными дождями в городе и регионе возможно затопление. В связи с этим нарушится работа общественного транспорта и, возможно, увеличение аварий, сбои в системе ЖКХ, обрыв ЛЭП и обрушения слабых конструкций из-за подмыва опор.

Не исключены засоры ливневок и дренажных систем.

Будьте осторожны, и во время ливня не выходите из помещений.

Водителям нужно быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и аккуратно передвигаться по мокрому городу на зимней резине.

ИСТОЧНИК KP.RU