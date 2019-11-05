Переславль-Залесский в пятерке лучших городов для путешествий в выходные

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-05T10:41:49+03:00

Но при этом – самый дорогой для отдыха

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Рейтинг малых городов страны для поездок в выходные в ноябре составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvill.ru. В пятерку самых популярных вошли Осташков и Калязин в Тверской области, Суздаль во Владимирской, Олонец в Карелии и Переславль-Залесский. Всреднем россияне тратят на отдых выходного дня в этих городах от 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч.

Самый дешевый отдых в Калязине – он обходится в 2,5 тысячи рублей. Самый дорогой – в Переславле. Там за одного человека придется раскошелиться на 5166 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU