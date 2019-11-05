Под Ярославлем «Шкода» сбила женщину, а ее тело переехали «Лада» и грузовик

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-05T10:21:21+03:00

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В понедельник, 4 ноября, около 22.15 в Ярославском районе на 24 километре дороги на подъезде к Костроме «Шкода Рапид» сбила женщину. За рулем иномарки находился 34-летний мужчина.

Пострадавшая скончалась на месте. Она переходила неосвещенную дорогу там, где не было населенного пункта.

Следом за «Шкодой» ехала «Лада Гранта» и грузовик «Фредлайнер». Они несколько раз переехали тело женщины, не заметив его.

«Ладой» управлял 28-летний водитель, а грузовиком – 58-летний мужчина.

Личность погибшей все еще не установлена. Женщине было примерно 40 лет. Она небольшого роста – 160 сантиметров, нормального телосложения. Была одета в черные спортивные штаны с тремя красными полосами, кофту тигрового окраса и черную куртку.

Если вы что-нибудь знаете о погибшей, позвоните по телефонам: 30-10-10, 32-88-13, 78-49-22, 78-49-25 или 02 с сотового 102.

ИСТОЧНИК KP.RU