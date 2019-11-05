2019-11-05T10:21:21+03:00
Происшествия

Под Ярославлем «Шкода» сбила женщину, а ее тело переехали «Лада» и грузовик

Погибшая переходила неосвещенную дорогу вне населенного пункта
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Пострадавшая скончалась на местеПострадавшая скончалась на местеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 4 ноября, около 22.15 в Ярославском районе на 24 километре дороги на подъезде к Костроме «Шкода Рапид» сбила женщину. За рулем иномарки находился 34-летний мужчина.

Пострадавшая скончалась на месте. Она переходила неосвещенную дорогу там, где не было населенного пункта.

Следом за «Шкодой» ехала «Лада Гранта» и грузовик «Фредлайнер». Они несколько раз переехали тело женщины, не заметив его.

«Ладой» управлял 28-летний водитель, а грузовиком – 58-летний мужчина.

Личность погибшей все еще не установлена. Женщине было примерно 40 лет. Она небольшого роста – 160 сантиметров, нормального телосложения. Была одета в черные спортивные штаны с тремя красными полосами, кофту тигрового окраса и черную куртку.

Если вы что-нибудь знаете о погибшей, позвоните по телефонам: 30-10-10, 32-88-13, 78-49-22, 78-49-25 или 02 с сотового 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за пожара в котельной Рыбинска без отопления остались 4 дома
В Рыбинске в пожаре на котельной погиб оператор
Сдуть не получилось, придется затопить: ярославцы снова получили предупреждение от МЧС
Переславль-Залесский в пятерке лучших городов для путешествий в выходные
Комбо: житель Ярославской области взял ключи от «Паджеро» у пьяного хозяина, поехал кататься и попал в ДТП
У «бронепоезда» кончилось горючее
«Буревестник» обыграл «Уралмаш» еще до большого перерыва
Судебные приставы прикрыли ресторан, в котором отравились 60 участников студенческого слета
Соседи выходят на тропу войны из-за парковочных мест
Ярославцы похвастались пригородным автобусом с душем внутри
В Ярославле открыли памятник Минину и Пожарскому
Губернатор Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Днем народного единства
Ярославец спас одноглазого голубя и теперь опасается за собственную жизнь
В Ярославской области больше 45 миллиардов бюджетных рублей пойдут на "социалку"
«Пожар» команды «Михалыча» продолжался более двух часов
Ярославцев взволновало строительство дома на улице Свердлова
За рулем машины, насмерть сбившей пешехода в Ярославском районе, был сотрудник полиции
В Ярославской области открыли мост, который очень ждали местные жители
В Ярославле телефонные мошенники снова обманули женщину
Ярославца осудили за пьяное вождение
В Ярославле мужчина спрятал украденное в камере хранения и снова вернулся красть
Ярославский «бронепоезд» превозмог грозных бомбардиров Питера
В Тутаеве благоустроили правобережную часть Волжской набережной
В Ярославле мужчина зашел в подсобку магазина и украл деньги и телефон
Ярославна лишилась 114 тысяч рублей из-за банковских мошенников
Под Ярославлем на дороге Карачиха-Ширинье в ДТП погиб водитель «Мерседес-Бенца»
В Ярославле из-за массового отправления временно закрылся ресторан в «Святом Георгии»