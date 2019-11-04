2019-11-04T22:53:14+03:00
Спорт

У «бронепоезда» кончилось горючее

Ярославцы дома проиграли дальневосточным «морякам»
Виктор ПОЛЯК
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Фото: ХК "Локомотив"/vk.comФото: ХК "Локомотив"/vk.com
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Тиог домашнего матча «Локомотива» с «Адмиралом» многие склонны будут определять, как сенсацию, поскольку наш «бронепоезд» после блестящих выездных побед над очень авторитетными клубами «Йокерит» и СКА просто обязан был переиграть скромный «Адмирал», невзирая на регалии имени. Однако не надо забывать, что все клубы КХЛ укомплектованы классными хоккеистами и в лиге нет «мальчиков для битья». Для побед надо в каждом матче выкладываться по максимуму. Вот именно максимума у команды Майка Пелино после двух ярких побед и не было. В этой архисложнейшей выездной серии ярославцам пришлось так выложиться на победы, что для восстановления нужен хотя один дополнительный день отдыха. А по календарю на это рассчитывать не приходилось. Особенно нужен был максимум в эмоциональном плане. Настроиться против «моряков» как-то не получилось. К тому же усталость давала о себе знать. А после того, как Александр Полунин в первом периоде прервал, наконец-то, свою безголевую серию, вколотив с передачи Артема Ильенко шайбу под перекладину ворот «Адмирала» и открыв счет в матче, казалось, что сейчас «бронепоезд» додавит «морячков». Но вышло совсем наоборот. «Морячки» весьма быстро отыгрались и ушли на перерыв при ничейном счете. А вот второй период стал предвестником кошмара для «Арены-2000». Стало заметна некоторая замедленность в действиях ярославцев, как будто у «бронепоезда» закончилось горючее для поддержание высоких скоростей. Даже наше знаменитое меньшинства, при котором удалось отбиться даже в матче со СКА, а=на сей раз дало сбой всего за 6 (шесть!) секунд. Столько затратили «моряки» на то, чтобы пробить Илью Коновалова. Нашим, правда, удалось довольно быстро отыграться после дальнего броска Михаила Сидорова,, но это оказалось у нас последним успехом. Какой-то невнятный наскок гостей с неуклюжим рикошетом вывел гостей вперед, а у наших, похоже, горючее кончилось совсем. К тому же, неудачные попытки в третьем периоде отыграться были окончательно разбиты еще одной шайбой в ворота Коновалова. Майк Пелино пробовал спасти положение, сняв вратаря, но от этого «бронепоезд» получил дополнительную пробоину. Обидное поражение перед перерывом в чемпионате. Посмотрим как пойдут дела после перерыва

«Локомотив» - «Адмирал» - 2:5(1:1;1:2;0:2)

ИСТОЧНИК KP.RU

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