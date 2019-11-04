«Буревестник» обыграл «Уралмаш» еще до большого перерыва

4 Нояб. 22:03 2019-11-04T22:03:32+03:00

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Не так часто бывает в баскетболе приличного уровня, чтобы первая половина матча однозначно определяла итогового победителя. Вот в «Воскресенском» именно так и складывалось по ходу игры с «Уралмашем». Причем, безоговорочное превосходство подопечных Михаила Терехова над уральцами складывалось не столько за счет яркой игры в атаке и массе точных бросков из-за дуги, сколько великолепными защитными действиями. Две первые четверти показывают это цифрами. Всего по 14 очков смогли набросать уральцы в корзину «Бури» в каждой 10-минутке. Просто какой-то ярославский бетон. Гости под плотной опекой ярославцев буквально дышать не могли, хотя у них в команде мастеров хватает. Но будучи буквально повязаны по рукам-ногам, вряд ли можно показать класс. Конечно, атаки «Бури» тоже были грозным оружием для победы. Особенно тут нужно отметить легионера Джастина Роберсона, в активе которого 4 (из 6 )точных броска из-за дуги, без промаха пробитые штрафные, один размашистый дан и 30 набранных в итоге очков, что однозначно указывает лучшего игрока матча. Учитывая, что два его партнера - Артем Бутянковс и Александр Стуленков – набросали по 19 очков, понятно, каким образом достигнута победа. Можно только упомянуть, что лишь к третьей четверти уральцы смогли нарушить неприятную для них тенденцию, когда преимущество «Бури» в счете долгл было не просто двузначным, а даже двукратным. Правда, в третьей четверти «Буря» поначалу довела свой перевес до почти 30 очков, но на этом обороты были сброшены, а главные усилия сосредоточены на удержании перевеса. Уральцы воспользовались исчезновением «бетона» и несколько сократили отставание

«Буревестник» - «Уралмаш» (Екатеринбург) -90 : 76(28:14, 20:14, 23:23, 19:25)

ИСТОЧНИК KP.RU