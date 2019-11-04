2019-11-04T21:21:21+03:00
Общество

Судебные приставы прикрыли ресторан, в котором отравились 60 участников студенческого слета

Специалисты выявили кучу нарушений на кухне ярославской гостиницы
Роман РЫЖИКОВ
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Выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровьюВыявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровьюФото: Ольга ДЕРЯБИНА
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В конце октября в Ярославле прошел слет лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов. Мероприятие омрачило массовое отравление участников. Около 60 человек обратились за помощью медиков. Все они размещались в гостинице «Святой Георгий». В Управлении федеральной службы судебных приставов по Ярославской области сообщили, что деятельность ресторана, в котором питались участники, приостановлена.

- В помещениях приготовления пищи отсутствовал график генеральных уборок, мясо хранилось без маркировок и при недопустимых температурных режимах, сливочное масло хранилось на металлических разделочных столах, вне холодильных камер. Таким образом, выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью людей, привели к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний, – сообщили в пресс-службе ведомства. - Красноперекопский районный суд Ярославской области признал организацию общественного питания, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности, сроком на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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