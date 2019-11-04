В Ярославле открыли памятник Минину и Пожарскому

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-04T14:37:31+03:00

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В Ярославле, на территории Кирилло-Афанасиевского монастыря, в День народного единства России открыли памятник предводителям народного ополчения 1612 года Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Это третий памятник такого рода в стране.

Мемориал семь метров высотой. На переднем плане изображены Минин и Пожарский, а у них за спинами - крест с иконой Спасителя. В дальнейшем к памятнику проложат брусчатку, а арку при входе в монастырь распишут.

Над композицией работали более 40 мастеров, а автором и руководителем проекта стал лауреат Государственной премии РФ, народный художник России Николай Мухин.

ИСТОЧНИК KP.RU