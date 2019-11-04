Ярославец спас одноглазого голубя и теперь опасается за собственную жизнь

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-04T11:52:32+03:00

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- Нашел его на дороге. Голубь стоял на месте и не шевелился. У него глаз выбит. Я просто не мог проехать мимо! В машине он чуть оживился. Знаю, что это всего лишь голубь…Но куда его можно теперь отвезти?

В Группе «Жесть Ярославль» появился пост добра от подписчика. Мужчина спас жизнь птице, но теперь пользователи опасаются за его собственную.

- Уважаемый Автор! Если у Вас дома есть животные, то домой не несите , либо в карантин в отдельную комнату . И мойте руки. Дважды! А лучше трижды . А так везите в ветеринарку. – написала Ольга Новикова.

Дело в том, что голуби – переносчики болезней, которые могут быть опасны для человека. Среди них: орнитоз, сальмонеллез, псевдочума и даже туберкулез!

Поэтому, если контакта с дикой птицей не избежать, используйте резиновые перчатки и респираторы, тщательно мойте руки и одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU