2019-11-04T11:52:32+03:00
Общество

Ярославец спас одноглазого голубя и теперь опасается за собственную жизнь

Городские птицы - переносчики болезней
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Жесть Ярославль/vk.comФото: Жесть Ярославль/vk.com
Изменить размер текста:

- Нашел его на дороге. Голубь стоял на месте и не шевелился. У него глаз выбит. Я просто не мог проехать мимо! В машине он чуть оживился. Знаю, что это всего лишь голубь…Но куда его можно теперь отвезти?

В Группе «Жесть Ярославль» появился пост добра от подписчика. Мужчина спас жизнь птице, но теперь пользователи опасаются за его собственную.

- Уважаемый Автор! Если у Вас дома есть животные, то домой не несите , либо в карантин в отдельную комнату . И мойте руки. Дважды! А лучше трижды . А так везите в ветеринарку. – написала Ольга Новикова.

Дело в том, что голуби – переносчики болезней, которые могут быть опасны для человека. Среди них: орнитоз, сальмонеллез, псевдочума и даже туберкулез!

Поэтому, если контакта с дикой птицей не избежать, используйте резиновые перчатки и респираторы, тщательно мойте руки и одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области больше 45 миллиардов бюджетных рублей пойдут на "социалку"
«Пожар» команды «Михалыча» продолжался более двух часов
Ярославцев взволновало строительство дома на улице Свердлова
За рулем машины, насмерть сбившей пешехода в Ярославском районе, был сотрудник полиции
В Ярославской области открыли мост, который очень ждали местные жители
В Ярославле телефонные мошенники снова обманули женщину
Ярославца осудили за пьяное вождение
В Ярославле мужчина спрятал украденное в камере хранения и снова вернулся красть
Ярославский «бронепоезд» превозмог грозных бомбардиров Питера
В Тутаеве благоустроили правобережную часть Волжской набережной
В Ярославле мужчина зашел в подсобку магазина и украл деньги и телефон
Ярославна лишилась 114 тысяч рублей из-за банковских мошенников
Под Ярославлем на дороге Карачиха-Ширинье в ДТП погиб водитель «Мерседес-Бенца»
В Ярославле из-за массового отправления временно закрылся ресторан в «Святом Георгии»