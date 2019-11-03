«Пожар» команды «Михалыча» продолжался более двух часов

СЕГОДНЯ 18:59 2019-11-03T18:59:14+03:00

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Нечто небывалое происходило в воскресенье на стадионе «Шинник». Вопреки обыкновению, болельщики долго не могли попасть на свои зрительские места. Никого не пускали. Так распорядился инспектор матча, потому что еще не было на стадионе обязательных для проведения (по регламенту!) футбольного матча машин «скорой помощи» и МЧС, то есть пожарной команды.

Как позже выяснилось, случился форс-мажор. Пожарная команда была задействована вместе с медиками на каком-то большом пожаре в Ярославле. Как только приехали медики, открыли доступ в чашу стадиона, хотя время начала игры прошло 15 минут назад.

Наконец, все уселись по местам, вышли футболисты, но «пожар» вокруг матча еще продолжался. Лишь с 20-минутным опозданием на стадионе появились пожарные под мрачный хохот замерзших болельщиков, которых более получаса морозили под дождем со

снегом. Эта отсрочка с началом игры имела для «Шинника» просто роковые последствия. Разминка давно была закончена, а вместо игры – сиди и жди. Концентрация у игроков падает. Хоть у обеих команд, но по-разному. И этот предматчевый «пожар» заполыхал у ярославцев с первой минуты. Первая же наша татка по левому краю с выкладкой мяча Эльдару Низамутдинову, но удар не получается, хотя накануне на тренировке все шло, как по маслу.

Через две минуты еще раз такая же атака срывается. Есть от чего расстроится, но расстраиваются те, кому нельзя. Первым дрогнул наш герой кубкового матча в Нижнем вратарь Станислав Антипин, у которого начисто перестал получаться ввод мяча в

игру со свободного. Мяч неизменно улетал в аут. Затем дрогнул наш опытный бек Валерий Цховребов, неаккуратно отпасовав мяч партнеру. Получилась почти настоящая голевая передача сопернику – «горим» 0:1 на 12-й минуте…

На 36-й минуте «пожар» для команды «Михалыча» принял катастрофический характер, когда в ходе массированной атаки гостей Антипину только дважды удалось блеснуть мастерством и выручить своих после ударов с убойных дистанций. Третий удар достиг

цели – 0:1.

Нельзя сказать, что гости переигрывали команду «Михалыча»ю они, скорее, действовали по принципу «Против лома не приема». Однако для победы это годится. Ярославцы в ответ пытались переиграть гостей, что выглядело перспективно. Но всю картину портили мелкие неточности в комбинациях, не позволявшие довести атаку до гола.

После перерыва «Шинник» перехватил было инициативу и навязал свою игру, создав несколько опасных моментов. Нужен был один гол, чтобы переломить «пожар» на «Шиннике». Но гол получился опять в ворота Антипина, когда Цховребов, спасая ситуацию

при простреле во вратарскую, жестко сфолил. Надежда на то, что Антипин выручит, как в игре на Кубок, не оправдалась – 0:3

Это уже было как бы приговором. Единственное, что удалось нашим ребятам, это уйти от крупного поражения, когда на 75-й минуте Низамутдинов мягким пасом вывел Сергея Самодина в штрафную и тот четко реализовал момент. Еще один момент был у

Сергея на 86-й минуте, на там пробить вратаря не удалось. Досадное поражение.

«Шинник» - «Нижний Новгород» - 1:3 (0:2)

ИСТОЧНИК KP.RU