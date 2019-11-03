В Ярославской области больше 45 миллиардов бюджетных рублей пойдут на "социалку"

СЕГОДНЯ 21:32 2019-11-03T21:32:03+03:00

Доходы в следующем году составят 75,1 миллиарда рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект регионального бюджета на 2020 год внесен на рассмотрение в облдуму

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Бюджет вновь будет бездефицитным. Доходы в следующем году составят 75,1 миллиарда рублей. Из них 63,4 миллиарда - налоговая и неналоговая часть, 11,7 миллиардов - федеральные средства. Источниками пополнения казны будут налоги на прибыль,

на доходы физических лиц и на имущество организаций, а также акцизы. Все вместе они дадут 85% поступлений.

Более 45 миллиардов рублей, что составляет около 60% доходов бюджета, пойдет на социальную сферу. К ней относятся образование, здравоохранение, социальная политика, культура, массовый спорт.

Кроме того, 4,4 миллиарда рублей направят в муниципальные образования в качестве дотаций.

ИСТОЧНИК KP.RU