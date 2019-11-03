В Ярославской области открыли мост, который очень ждали местные жители

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-03T14:47:10+03:00

По мосту через реку Солоницу в Некрасовском районе снова можно ездить

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Жители Некрасовского района долго ждали этого события и, наконец-то, дождались. Мост после ремонта открыт для движения.

Долгое время он простоял в аварийном состоянии, о чем некрасовцы пожаловались губернатору региона, когда он приехал к ним в район. В апреле этого года мост закрыли на ремонт, а с помощью Министерства обороны РФ организовали понтонную переправу, которая связала три поселка на левом берегу Солоницу с районным центром. Так что на время ремонта к людям, в случае необходимости, могли приехать и скорая помощь, и пожарные. По понтонному мосту ходили школьные автобусы и автомобили. Так что особого неудобства не было, но "настоящий" мост все равно был нужен.

На данный момент там завершен ремонт пролетного строения, заасфальтирована проезжая часть, нанесена дорожная разметка, установлены новые перила, сделано освещение. Общая стоимость работ составила 50 миллионов рублей.

Правда, некоторые работы на мосту еще ведутся. Из-за высокого уровня воды в реке затянулись монтаж рубашки одной из опор и демонтаж ее шпунтового ограждения. Как только Солоница придет в свое прежнее состояние, все будет сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU