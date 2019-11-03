В Ярославле телефонные мошенники снова обманули женщину
Пока есть доверчивые люди, мошенники всегда будут в наваре. В полицию обратилась 61-летняя жительница Заволжского района Ярославля. Ее история оказалась не нова: позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что с ее карты пытаются перевести деньги и чтобы остановить этот процесс, нужно срочно сообщить все реквизиты и пароли.
Испуганная ярославна сказала все, что просили, даже не попытавшись проверить информацию в банке. В итоге с ее карты 15 тысяч рублей ушли в неизвестном направлении, а точнее, в кошелек мошенников. По данному факту полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU