В Ярославле телефонные мошенники снова обманули женщину

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-03T13:53:21+03:00

Пока есть доверчивые люди, мошенники всегда будут в наваре Фото: Евгения ГУСЕВА

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Пока есть доверчивые люди, мошенники всегда будут в наваре. В полицию обратилась 61-летняя жительница Заволжского района Ярославля. Ее история оказалась не нова: позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что с ее карты пытаются перевести деньги и чтобы остановить этот процесс, нужно срочно сообщить все реквизиты и пароли.

Испуганная ярославна сказала все, что просили, даже не попытавшись проверить информацию в банке. В итоге с ее карты 15 тысяч рублей ушли в неизвестном направлении, а точнее, в кошелек мошенников. По данному факту полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU