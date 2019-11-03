Ярославцев взволновало строительство дома на улице Свердлова

СЕГОДНЯ 17:40 2019-11-03T17:40:44+03:00

Застройщик пообещал, что проблем с парковками не будет. ФОТО: мэрия Ярославля

Свои претензии и пожелания жители Ленинского района высказали на встрече с главой администрации

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Ярославцы, собравшиеся на встрече с главой района, больше всего были обеспокоены строительством многоквартирного жилого дома, который будет находиться на улице Свердлова. Люди опасаются, что улица, по которой и так тяжело проехать в часы пик, с заселением многоэтажки просто встанет.

- У нас и так рядом несколько медицинских центров, новые дома, машинам парковаться негде. Улица Свердлова всегда стоит, - пожаловалась жительница дома №72 Любовь Визилова.

Но застройщик ее и других жителей Ленинского района успокоил, заверив, что никаких проблем не будет. По его словам, въезды в дом оборудуют с четырех сторон, сделают внутриквартальный проезд, обустроят парковочные места и завышенные тротуары, чтобы машины нельзя было поставить на газон.

Время покажет, выполнит ли он свои обещания и решит ли это проблемы загруженности дворов и дороги автомобилями.

ИСТОЧНИК KP.RU