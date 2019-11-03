Ярославца осудили за пьяное вождение

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-03T13:22:00+03:00

Пьяным за рулем ярославец попался уже не в первый раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по всему, сесть за руль нетрезвым для него привычное дело

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К ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии 24-летний ярославец привлекается уже во второй раз. Первый раз его поймали пьяным за рулем в 2016 году. Тогда мировой судья приговорил его к обязательным работам и лишил прав на 2 года. Но ни работы, ни лишение злоумышленника на путь истинный не вернули.

В июле этого года в Красноперекопском районе его машину остановили сотрудники ГИБДД. Ярославец вновь был пьян, что подтвердило и освидетельствование в наркологической больнице.

На этот раз отделаться административкой не удалось. Мужчине назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, правда, условно, и запретили водить автомобиль в ближайшие 2 года 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU