2019-11-03T13:22:00+03:00
Общество

Ярославца осудили за пьяное вождение

Судя по всему, сесть за руль нетрезвым для него привычное дело
Полина Вачнадзе
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Пьяным за рулем ярославец попался уже не в первый разПьяным за рулем ярославец попался уже не в первый разФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии 24-летний ярославец привлекается уже во второй раз. Первый раз его поймали пьяным за рулем в 2016 году. Тогда мировой судья приговорил его к обязательным работам и лишил прав на 2 года. Но ни работы, ни лишение злоумышленника на путь истинный не вернули.

В июле этого года в Красноперекопском районе его машину остановили сотрудники ГИБДД. Ярославец вновь был пьян, что подтвердило и освидетельствование в наркологической больнице.

На этот раз отделаться административкой не удалось. Мужчине назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, правда, условно, и запретили водить автомобиль в ближайшие 2 года 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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