Ярославца осудили за пьяное вождение
К ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии 24-летний ярославец привлекается уже во второй раз. Первый раз его поймали пьяным за рулем в 2016 году. Тогда мировой судья приговорил его к обязательным работам и лишил прав на 2 года. Но ни работы, ни лишение злоумышленника на путь истинный не вернули.
В июле этого года в Красноперекопском районе его машину остановили сотрудники ГИБДД. Ярославец вновь был пьян, что подтвердило и освидетельствование в наркологической больнице.
На этот раз отделаться административкой не удалось. Мужчине назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, правда, условно, и запретили водить автомобиль в ближайшие 2 года 10 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU