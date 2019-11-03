В Ярославле мужчина спрятал украденное в камере хранения и снова вернулся красть
Сообщение о преступлении поступило из магазина торгового центра в Кировском районе. Сотрудники полиции, выехавшие на место, подняли записи с камер видеонаблюдения и увидели, как орудовал злоумышленник.
Мужчина зашел в торговую точку, надел куртку и, минуя кассы, вышел в ней из магазина. Свою добычу он спрятал в камере хранения и... вернулся в тот же магазин за второй курткой.
- Было установлено, что кражу совершил мужчина 1999 года рождения, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Ущерб составил 4 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято, подозреваемый во всем признался, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU